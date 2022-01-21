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北京冬奧2月登場 聯合國促遵奧林匹克休戰決議

2022/1/21 11:50
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（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）聯合國大會主席夏希德今天敦促全球各國與所有交戰各方在2月北京冬季奧運舉行期間依慣例遵守「奧林匹克休戰」決議。

法新社報導，夏希德（Abdulla Shahid）在聯合國大會上說：「我鄭重懇請所有會員國展現對奧林匹克休戰（Olympic Truce）決議的承諾…在地方、國家、區域乃至全球層級採取具體行動，基於休戰精神促進並強化和平與和諧的文化。」

他的呼籲正式獲得聯合國全體支持。

曾任馬爾地夫外長的夏希德說：「我也呼籲全球各地目前陷入武裝衝突的所有交戰各方，勇敢地同意在奧林匹克休戰期間真正地相互停火，讓彼此有機會和平解決紛爭。」

冬奧期間，聯合國旗幟將在中國的所有奧運體育館和選手村飄揚，象徵聯合國與奧運的共同目標，即促進維持和平、相互了解和友善關係。

北京冬奧將於2月4日到20日登場，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）與夏希德都將出席。

但美國、澳洲、加拿大與英國以中國被控對新疆少數穆斯林族群維吾爾人種族滅絕與侵犯人權為由，拒派官方代表前往北京，但選手仍將參賽。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110121

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