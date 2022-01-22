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宏都拉斯新總統黨內分歧 國會爆肢體衝突

2022/1/22 11:31
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（中央社宏都拉斯首都德古西加巴21日綜合外電報導）台灣的中美洲邦交國宏都拉斯因總統當選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）所屬政黨內部意見不合，氣氛轉趨暴力，以致同黨國會議員今天在議場動粗。

宏都拉斯定於本月27日舉行秀瑪菈．卡斯楚的就職典禮，副總統賴清德將出席祝賀。

秀瑪菈．卡斯楚所屬的左傾「自由重建黨」（Libre）部分國會議員不滿20名黨內同志提議讓同黨的考立克斯（Jorge Calix）擔任臨時議長；死忠支持秀瑪菈．卡斯楚的國會議員聲稱此舉違反自由重建黨與聯盟夥伴之間的協議。

考立克斯宣誓就職時，憤怒的自由重建黨籍國會議員在一片「叛徒」、「秀瑪菈」的叫喊聲中強行衝上議事台，迫使考立克斯在拳打腳踢和推擠中逃離。

宏都拉斯國會共有128席。自去年11月國會選舉以來，這是新一屆國會首度開會。

這場危機始於昨晚，當時秀瑪菈．卡斯楚召集50名自由重建黨籍國會議員，要他們支持「宏都拉斯薩爾瓦多黨」（Salvador party of Honduras, PSH）的芮登杜（Luis Redondo）擔任議長，而不同意此一決定的20名自由重建黨籍國會議員並未出席這場會議。

自由重建黨黨魁李歐斯（Gilberto Rios）今天接受法新社訪問時說，這20人背後是想要阻撓秀瑪菈．卡斯楚兌現承諾、發起反貪腐運動的團體，其中不乏「組織犯罪」和「毒品走私」分子。

秀瑪菈．卡斯楚去年11月28日勝選，終結了右派「國家黨」（National Party）12年執政，成為宏都拉斯歷來首位女總統。她是在自由重建黨與宏都拉斯薩爾瓦多黨結盟的情況下贏得選舉，也許諾讓宏都拉斯薩爾瓦多黨取得國會議長一職。

秀瑪菈．卡斯楚指責20名不聽話的黨內同志「背叛憲政協議」，並「與組織犯罪、貪腐和毒品走私的代表結盟」。

宏都拉斯前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）是自由重建黨資深成員，也是秀瑪菈．卡斯楚的丈夫，他於2009年政變中被罷黜。賽拉亞發推文表示，那些「背叛」協議的人將被開除黨籍。

路透社指出，自由重建黨部分國會議員違背與宏都拉斯薩爾瓦多黨的協議，可能導致秀瑪菈．卡斯楚未來施政難以獲得國會全面支持。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110122

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