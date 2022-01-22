日中邦交50週年前夕 85%日人認為日中關係不佳

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（中央社台北22日電）日本內閣府21日公佈外交相關輿論調查結果，認為日中關係不佳的日本人占比合計達85.2%。日中邦交正常化今年9月將屆滿50週年，該調查顯示國民意識看不到日中關係改善跡象。

日本共同社21日報導，日本內閣府公佈外交相關輿論調查，受訪者認為日中關係「並不良好」、「不太良好」占比合計達85.2%，較2020年調查增加3.4個百分點。認為日美關係「良好」和「還算良好」的受訪者占比合計91.3%，創歷史新高。

日本政府相關人士分析，由於釣魚台周邊接連有中國公務船駛入日本「領海」等行為，加上擔憂中國的霸權主義行動，日本民眾看待中國，反而對於日、美同盟的重要性理解更加深。

調查結果顯示，回答對於中國「沒有親近感」和「相對沒有親近感」的受訪者占比合計為79.0%，較2020年增加1.7個百分點。認為日中關係發展「重要」和「還算重要」合計達78.7%，較2020年增加0.5個百分點。

認為日中關係「良好」和「還算良好」的受訪者減少2.6個百分點，合計僅14.5%。日俄關係方面也減少4.3個百分點，合計僅20.6%。日韓關係方面增加2.0個百分點，攀升達18.6%。

該份調查於2021年9月30日至11月7日期間，以18歲以上男女3000人為訪問對象，郵寄回收率56.7%。受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年起調查從面對面方式改為郵寄方式。

日中邦交正常化今年9月將屆滿50週年，據共同社報導，中國已告知日本，考慮在中國舉行實體紀念儀式；日本也已要求經濟團體聯合會設立執行委員會。

由於兩國之間的釣魚台爭議，2012年9月，日本政府實施釣魚台「國有化」後，日中邦交正常化40週年紀念儀式曾被取消。（編輯：李雅雯/楊昇儒）1110122