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日本官方民調：逾85%日人不認為日中關係良好

2022/1/23 01:04
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（中央社記者楊明珠東京22日專電）今年是日本與中國建交50週年，日本內閣府實施有關外交的最新民調顯示，逾85%的日本民眾不認為日中關係良好。

日本放送協會（NHK）報導，日本內閣府為了了解國民對外交的看法，去年9月底至11月針對全國18歲以上的3000人以郵寄方式實施民調，獲得1701人（約56.7%）作答。

今年是日本與中國建交（日本稱邦交正常化）50週年，民眾被問及日中關係時，回答「認為良好」者占14.5%，比上次民調減少2.6個百分點。回答：「不認為良好」者高達85.2%，比上次民調增3個百分點。

在日本與美國關係方面，回答「認為良好」者占91.3%，較上次民調增加5個百分點。回答「不認為良好」者占8.5%，較上次民調減少約4個百分點。

報導指出，認為日本與美國關係良好的比例，因調查手法部分與上次民調不同，無法單純做比較，但這是自1975年度實施民調以來比例最高的紀錄。

針對民調結果，日本外務省官員表示，一般認為，中國頻頻入侵日本「領海」，以及中國的人權問題等因素，影響到日本民眾對中國的觀感。（編輯：劉學源）1110123

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