駐日處民調：近5成日本人對台灣最感親近 中國3%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京20日電）駐日代表處今天公布民調，有46.6%日本人在亞洲國家中對台灣最感親近，排名第1，中國則為3%，排名第6；75.9%日本人對台灣有親近感；對台灣最有興趣的水果前3名為香蕉、鳳梨與芒果。

駐日代表處委託日本「一般社團法人中央調查社」於去年11月10日至22日進行日本民眾對台灣觀感民調。

結果顯示，對於在亞洲最感親近的國家，選擇台灣的日本人最多，高達46.6%，大幅領先第2名韓國的15.8%、第3名新加坡12.5%，其次依序是泰國、越南，中國排名第6，僅3%感到親近。

此外，77.6%的日本人對台灣懷有親近感，理由以「台灣人親切、友好」居最多，其次是「雙方交流歷史悠久」、「許多台灣人會說日語」。

64.8%受訪者覺得台灣「可信賴」，理由以「對日本友好」最多，其次為「擁有自由與民主的價值觀」、「是和平的國家」。

71.4%受訪者認為「目前台日關係良好」，並有59.6%受訪者認為「台日關係將來會有發展」。

對於台灣的印象，以「對日本友好」最多為78.9%，其次為「食物好吃」47.3%，「與日本有歷史淵源」43.4%，「觀光地豐富」31.6%，「半導體產業受到世界注目」則為24.1%。

台日間最令人關切的議題，以「台灣海峽局勢（台灣與中國之關係）對日本之影響」最多（40.7%），其次為「漁業問題」（8.2%）、「經濟上的競爭關係」（6.8%）等，也有24.4%受訪者認為雙方間並無問題。

有65.8%的受訪者去年在電視、廣播、報紙、雜誌，或是網路新聞上常看到或是偶爾看到有關台灣的報導，其中印象深刻的報導依序為「日本政府提供台灣疫苗」61.6%，「台灣海峽局勢」43%，「台灣申請加入CPTPP」37.4%，「台灣半導體產業的動向」35.6%。

68.1%受訪者知道台日在自然災害或重大事故發生時雙方相互支援，此次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也相互提供疫苗、醫療器材與口罩，另外政府領導人透過臉書或推特等，對雙方人民予以慰問或鼓勵。

對於今後台日雙方應加強的交流項目，最多為「經濟」57.6%，其次為「觀光」57%，「政治與安全保障」41.6%，「文化」34%，「防災・災害救助訓練之交流」19.5%。

這次民調也詢問日本民眾「有興趣的台灣產水果」，結果依序為「香蕉」57.6%，「鳳梨」57%，「芒果」44.2%，「荔枝」22.6%，「木瓜」13.6%，「火龍果」12.9%，「芭樂」10.4%。

對於是否肯定台灣為加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）所作的努力，以及台灣主張入會有助於雙方貿易、提升台日間產業合作，回答「肯定」65.1%，「不肯定」3.3%，「不知道」31.6%。

這項民調受訪對象為20歲至89歲的日本民眾，樣本數1000名。調查方法是，對20歲至79歲日本民眾於去年11月16日至19日進行網路調查，80歲至89歲於去年11月10日至22日進行電話調查。（編輯：顧荃/核稿：張佑之）1110120