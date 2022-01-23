宏都拉斯國會爆肢體衝突 美國呼籲冷靜對話

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（中央社德古西加巴22日綜合外電報導）我國友邦宏都拉斯總統當選人秀瑪菈．卡斯楚即將就職，國會議員卻因誰來領導立法機構一事爭論不休、爆發肢體衝突，美國駐宏國大使館今天呼籲各方保持冷靜並參與對話。

美國駐宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）使館推文寫道：「由於1月21日的事件，美國呼籲政治行為人維持冷靜、參與對話，避免暴力和挑釁言詞，並敦促其支持者在和平守法的情況下表達自我。」

路透社報導，秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）的立法計畫昨天遭受重創，她所屬的政黨「自由重建黨」（Libre）約18名成員倒戈，與目前執政的「國家黨」（National Party）合作，選出自由重建黨同黨議員考立克斯（Jorge Calix）擔任臨時議長。

死忠支持秀瑪菈．卡斯楚的國會議員聲稱此舉違反自由重建黨與聯盟夥伴之間的協議。考立克斯宣誓就職時，憤怒的自由重建黨籍國會議員在一片「叛徒」、「秀瑪菈」的叫喊聲中強行衝上議事台，迫使考立克斯在拳打腳踢和推擠中逃離。

這場危機始於20日晚間，當時秀瑪菈．卡斯楚召集50名自由重建黨籍國會議員，要他們支持「宏都拉斯薩爾瓦多黨」（Salvador party of Honduras, PSH）的芮登杜（Luis Redondo）擔任議長，而宏都拉斯薩爾瓦多黨是幫助秀瑪菈．卡斯楚勝選的推手。

秀瑪菈．卡斯楚稱這18名議員「背叛」，宣布開除他們黨籍，她也呼籲全國各地自由重建黨黨員聚集在德古西加巴守夜，以免明天的新委員會選舉批准昨天的投票結果。

宏都拉斯定於本月27日舉行秀瑪菈．卡斯楚的就職典禮，副總統賴清德將出席祝賀。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1110123