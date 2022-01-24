27年前奧克拉荷馬市爆炸案勇救5人 盲眼英雄逝世

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（中央社奧克拉荷馬市24日綜合外電報導）在美國1995年奧克拉荷馬市爆炸案中，協助5人從一棟聯邦大樓瓦礫堆撤離的盲人男子華希本（Raymond Washburn）日前在家中逝世，享壽75歲。

1995年4月19日，一輛裝有炸藥的卡車將艾佛瑞德P.莫拉聯邦大樓（Alfred P. Murrah Federal Building）炸毀，造成168人罹難。

華希本當年在這棟大樓的4樓經營小吃店，案發時，4名顧客和一名員工在店內，華希本帶領這些人逃離遭襲擊的大樓。

華希本的表兄弟魏特曼（Richard Wittman）告訴奧克拉荷馬市媒體KWTV，他為華希本感到驕傲，不只是為他在爆炸案當天救人之舉，也是為其一生的生活方式。

「所以從這個意義上說，他在（案發時）能夠發揮作用，在人生中、工作上以及日常走自己的路，他是英雄。」

華希本在為奧克拉荷馬市國家紀念公園（Oklahoma City National Memorial and Museum）錄製的訪談中，描述自己如何帶領顧客和員工離開他的小吃店。

「因為我看不見，我比他們有優勢。我覺得這就是你知道你想盡自己所能幫助別人的時刻。我知道怎麼離開（遭攻擊的聯邦大樓）。我只是不知道一路上我們會遇到什麼。」

華希本的友人史密斯（Princella Smith）在21日舉辦的葬禮上表示，華希本的心在爆炸案當天「照亮了黑暗」，協助引領他人脫離險境。

「他（華希本）告訴他們前進，沿著樓梯間行進。他說：『你得加油跟上。我們得離開這裡。』」

華希本是美國原住民尤奇族（Yuchi）一員，曾擔任奧克拉荷馬市盲人協會等組織的主席。（譯者：張璦/核稿：劉淑琴）1110124