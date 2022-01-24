受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

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（中央社香港24日綜合外電報導）去年底，希布林（Tania Sibree）辭去了她在香港的高薪金融律師工作，回到了澳洲老家，不願繼續忍受香港為了防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）祭出的極端嚴格限制。

雖然希布林說過去5年在香港很愉快，她可能是數百名，甚至是數千名選擇離開，或正計劃離開的外籍專業人士之一，恐動搖香港做為全球金融中心地位。

她說：「酒店檢疫使得旅行變得困難。旅行原本是住在香港的極大誘因，香港接近我家和我的父母。但總不能帶著孩子在酒店隔離那麼久。每個人都以為限制會取消，狀況會好轉，不會持續太久。」

路透社報導，儘管人口740萬的香港僅有1萬3000人確診，比起世界大多數地方少許多，但這塊中國領土跟隨北京的「清零政策」，而非與病毒共存。

香港目前實施嚴格防疫措施已達2年，港府去年更是推行全世界最嚴格的入境規定，僅允許香港本地居民返回，並對絕大多數國家的入境人士實施長達3週的強制隔離，無論其疫苗接種情況如何，且費用全由旅客支付。

然而，「清零」卻仍遙遙無期。香港23日新增140人確診，港府也沒有鬆綁防疫措施的徵兆，因而有更多專業人士思考出逃。獵才公司與企業主管告訴路透社，國際金融機構、資產管理公司與法律公司面臨許多員工領完年度獎金就辭職的狀況。

一名匿名的投資銀行家表示：「這個夏天在香港會有很多人放棄，認為他們已經受夠了。身為一個銀行家，駐在新加坡的處境會好一點，可以旅遊。如果有必要，每年也可以硬著頭皮來香港忍受隔離一到兩次。」

香港的美國商會（U.S. Chamber of Commerce）最近統計發現，有超過40%成員表示很可能離開香港，多數人把國際旅遊限制列為首要因素。

會長早泰娜（Tara Joseph）表示：「成長最快速的財富與資產管理產業缺少有經驗人才，如果旅遊限制無限期持續下去，人才流失的問題將會更加嚴重。許多業界人士預測，這些職缺最終會被中國大陸的人填補，導致重大的人才轉移。」

港府試圖淡化可能即將面臨的人才短缺，表示對抗疫情才是為了整個城市著想的首要任務，並稱已展開調查，以應對任何專業人才流失，或有損香港身為全球金融中心地位的問題。

根據香港政府統計處，香港人口數在2020年年中至2021年年中下滑1.2%，超過7萬5000人出走。香港的旅遊移民部門數據顯示，從去年9月起，連續5個月呈現人口外流。

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在此同時，世界各國申請香港工作簽證的人數下滑1/3，僅有1萬73人，申請在金融產業工作的人數則下降23%。

華德人才諮詢公司（Robert Walters）的華南和香港金融服務區域總監馬來利（John Mullally）告訴路透社，還願意來香港的只有跨國公司，或是非常高階的管理層，或沒有家庭的年輕人。「你看這個城市，金融服務業人才庫只會越來越小。」（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）1110124