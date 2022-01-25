菅直人批橋下徹辯才像希特勒 維新會要求道歉

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）日本立憲民主黨籍前首相菅直人日前指擅長話術的日本維新會創始人橋下徹讓人聯想到納粹德國領袖希特勒，引發維新會不滿。維新會將對立民黨發出抗議函，要求菅直人道歉。

菅直人1月21日在推特發文提到日本維新會創始人、前大阪府知事橋下徹時寫道：「以橋下徹為首的人士口若懸河、辯才無礙，民眾直接聽他們說話時會感覺非常有魅力，擅長話術這一點讓人想起第一次大戰後，在陷入混亂的德國取得政權的希特勒。」

日本產經新聞報導，維新會最快明天將對立民黨發出抗議函。發函人是共同黨魁之一的馬場伸幸，收件人是立民黨黨魁泉健太。

抗議函寫道：「此事不容忽視，究竟是有什麼人權觀的人會說出那樣的話，令人氣憤。」

抗議函還寫道：「菅氏當過首相，也是目前承擔最大在野黨（立民黨）重責的大幹部，如果放任此事不管的話，貴黨的責任將被追究。」維新會要求本月之內菅直人須撤回推文內容並道歉。

維新會的幹部對產經新聞表示，如果立民黨逃避的話，將直接去立民黨總部理論，要讓立民黨徹底知道惹怒了維新會將有什麼後果。

對此，菅直人今天又發推文寫道：「我提到維新會的推文，我收到很多人傳來主題標籤力挺，感謝力挺。」

日本TBS電視台報導，維新會副代表、大阪府知事吉村洋文昨天說：「菅直人的發言太離譜，到底是有什麼人權觀啊？」吉村要求菅直人道歉。維新會幹部也認為，菅直人的發言已超過誹謗中傷的範疇，是一大侮辱。

不過，立憲民主黨代理黨魁逢坂誠二說：「那是（菅直人）個人的發言，黨沒必要特別處理。」（編輯：周永捷）1110125