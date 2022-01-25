布吉納法索政變後總統仍下落不明 法總統報平安

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（中央社巴黎25日綜合外電報導）法國總統馬克宏今天譴責西非國家布吉納法索昨天發生的「軍事政變」。他並透露，遭到推翻的布國總統卡波雷目前人身安全無虞，且當地情勢過去幾小時看似平靜。

布吉納法索軍方昨天宣布已將卡波雷（Roch Kabore）趕下台，並中止憲法、解散政府和國會，同時關閉國界。

路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）今天在走訪法國中部時告訴記者，他接獲通知，卡波雷目前「健康情況良好」，並未受到威脅。

法新社報導，馬克宏還表示，法國「一如既往明確」與西非經濟共同體（Economic Community of West African States，ECOWAS）意見一致，「對這場軍事政變予以譴責」。

發動政變的團體稱為「保衛與復原愛國運動」（Patriotic Movement for Safeguardand Restoration，MPSR），由一位名叫達米巴（Paul-Henri Sandaogo Damiba）的中校領導。他們表示，卡波雷未能團結國家，也無法保障安全。

卡波雷今天仍下落不明。MPSR曾透露他被拘留在一個安全地點。昨天在官邸附近可見到幾輛總統車隊車輛，車身布滿彈孔。

MPSR表示，會在「諮詢國內各界後，在合理時間範圍內」提出恢復憲法秩序的時程。

馬克宏也說，法國政府「分分秒秒」追蹤布吉納法索局勢發展。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110125