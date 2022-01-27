巴西開發洞穴法令引爭議 專家稱要考慮致病動物

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）巴西總統波索納洛發布允許開採洞穴的法令，聯邦最高法院大法官李萬度斯基24日裁決部分條文暫時不生效。專家說，相關討論牽涉到公共衛生健康，開採洞穴可能放出攜帶疾病的動物。

這項法令由波索納洛（Jair Bolsonaro）於1月2日在國家公報發布，授權開發天然地下洞穴，例如石窟、天坑和天然井等。

根據法令，這些洞穴根據生態、生物、地質、水文、古生物、風景、歷史文化和社會經濟屬性，可區分為最高級、高級、活動中級或低級區域和地方相關性焦點。

其中具有最高級相關性焦點的洞穴在開採活動或建設企業的環境許可範圍內，經主管環境機構授權，可能受到不可逆的負面影響。因此，探勘干預的公司必須證明這些影響是源自公益事業活動或建設。

李萬度斯基（Ricardo Lewandowski）表示，開採這些地區（洞穴和石窟）具有導致地質構造消失的能力，這些地質構造以獨特的環境變化紀錄為標誌，數萬年前已形成，包括史前已滅絕動物的遺骸或居住遺跡。

這項法令的部分條文將待巴西聯邦最高法院全體大法官會商後裁決。

巴西可持續發展專家中川（Marcus Nakagawa）25日接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問表示，有關開採洞穴的法令討論關係到公共衛生健康，不僅僅是環境和經濟問題。

中川說，洞穴內有一個完整的生態系統，想像一下驅逐生活在那裡的動物，例如伊波拉（Ebola）、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）和其他病毒的宿主蝙蝠，不僅會影響環境，還會帶來健康風險。

中川說：「干擾這些棲息地會對人類造成嚴重後果，特別是健康問題，所以有必要在開採洞穴時採取一定的預防措施，因為我們無法知道是否存在什麼動物會從洞穴中出來，然後引發新的大流行。」

中川強調，與所有相關方謹慎地聯合對話很重要，因為部分市政和州機構只會考慮經濟利益，漠視環境和可能帶來的健康風險。（編輯：郭中翰）1110127