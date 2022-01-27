疑人口走私船隻佛州外海翻覆 1人獲救39人失蹤

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（中央社邁阿密26日綜合外電報導）美國官員今天指出，海岸防衛隊人員獲報1艘船隻在佛羅里達州海岸翻覆，正在搜尋據報失蹤的39人，目前已發現1具屍體。

法新社報導，海岸防衛隊隊長伯狄恩（Jo-Ann Burdian）表示：「我們發現1具屍體…正持續搜尋其他可能的生還者。」

伯狄恩說，這艘船22日自巴哈馬的比米尼（Bimini）啟 航，之後在佛州皮爾斯堡（Fort Pierce）以東65公里外海因惡劣海象翻覆。

她表示，這艘船疑似進行人口走私，因為這艘船行駛的路線通常是巴哈馬到美國的人口走私秘密路徑。

伯狄恩指出，時間在搜救中至關重要，落海者在冰冷海上求生，沒有供給又得面對日曬和海上波濤洶湧。

海岸防衛隊25日早上收到1艘商船通報，稱他們救起1名緊抓翻覆船隻的男子，海岸防衛隊於是發出搜救急報。

這名生還者已被送上岸，目前狀況穩定。他說，船上還有另外39人，大家都沒有穿救生衣。

根據美國海岸防衛隊和巴哈馬皇家國防軍，本月21日另1艘疑似從事人口走私的船隻在比米尼以西約8公里外海翻覆，32人獲救。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110127