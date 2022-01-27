兒跨種姓娶妻 印度媽媽遭女方家人綁電線桿虐打

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（中央社記者林行健新德里27日專電）印度再發生種姓暴力事件。南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）一名45歲的媽媽，因兒子與村裏不同種姓的女孩私定終身，而被女方家人綁在電線桿上虐打。

今日印度報（India Today）今天報導，受害婦女的兒子於22日與村裏不同種姓的女孩私奔後結婚，之後兩人因知勢必受到村人非議，返回當地警局尋求保護。

報導並未透露這對男女的年齡及各自的種姓。

女方家屬得知消息，25日糾眾前往男方家，把他的母親綁在電線桿上毆打。

受害婦女被送往醫院治療。警方逮捕了14名涉嫌施暴的村民，包括女孩的母親，全案仍在進一步調查中。

種姓制度是印度獨立前存在的一種社會階級體系，把人分為婆羅門、剎帝利、吠舍、首陀羅等4個等級，另有被排除在種姓之外、世世代代只能從事汙穢工作的賤民。

在此制度之下，不同種姓之間的婚姻並不見容於社會。

印度於1947年獨立後已廢除種姓制度，並明文規定不得歧視，知識分子以及中產階層民眾逐漸接受跨種姓婚姻，2015年至2016年政府普查顯示，跨種姓婚姻比率已增至12.6%。

但是在現實面，跨種姓婚姻多侷限於高種姓男子迎娶低種姓女子，高種姓女子「下嫁」被視為有辱家門，「榮譽處決」事件時有耳聞。

1月上旬，堪坡市（Kanpur）才剛發生一宗一名母親涉嫌在兒子的幫助下，謀殺親生女兒的人倫悲劇。這名女兒據報在家人的反對下，堅持與村裏一名不同種姓的男子交往。

去年11月，在博帕爾市（Bhopal），一名55歲男子因女兒嫁給不同種姓的男子，憤而將她性侵後殺害，埋屍森林。（編輯：韋樞）1110127