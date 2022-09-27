印度賤民少年拼字錯誤 遭教師棍棒毆打後喪命

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（中央社印度勒克瑙26日綜合外電報導）一名出身於印度種姓制度中最低階級的達利特少年在課堂上拼字錯誤，遭學校老師以棍棒毆打後，今天逝世，支持者朝警察和警車丟擲石塊，以抗議這名男孩之死。

路透社報導，這名少年的親戚說，15歲的庫瑪（Nikhit Kumar）在北方省（Uttar Pradesh）奧賴耶（Auraiya）一所私立學校遭老師體罰，19天後，醫生宣告不治。

庫瑪的叔叔瑞希（Rishi Kumar）說：「起初，我的侄子被老師粗暴地毆打，之後又因為我們是達利特人（Dalit）而受到虐待。」達利特為印度種姓制度中的最低階層，被視為「穢不可觸」的「賤民」。

儘管印度法律明定禁止種姓制度的歧視行為，但賤民階層在全國各地仍遭遇各種虐待情事，他們試圖打破階級往上爬，卻遭到嚴厲鎮壓。

瑞希透過電話告訴路透社：「那名老師來自種姓制度的上層階級，他打死了尼希特（庫瑪），當我們要求金錢賠償時，他還以惡言辱罵下層種姓。」

奧賴耶警察局長尼堅（Charu Nigam）說，這家人已提出刑事訴訟，法醫正在驗屍，以確認這名少年的死因。

尼堅說：「警方正試圖追查那名下落不明的老師。」

警方表示，支持庫瑪一家的達利特人朝附近的警察和警車丟擲石塊，以抗議這名男孩之死。

印度的種姓制度是世界上最古老的社會分層形式之一，高階級者享有許多特權，低階級者備受壓迫。

根據印度國家犯罪統計局（National Crime Records Bureau）統計，印度各地針對達利特人的暴力犯罪增加9.4%，從2019年的4萬5961起增至2020年的5萬291起。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110927