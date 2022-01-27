泰國羅勇府外海管線漏油 恐影響沙美島觀光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）位於曼谷東邊羅勇府外海發生海底管線漏油事件，泰國海軍和相關單位搶救中，避免災情擴大。由於漏油區域鄰近觀光勝地沙美島，業者擔憂恐對已經因疫情而慘淡的旅遊業造成更大打擊。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，位於羅勇府（Rayong）外海隸屬於Star Petroleum Refining Public Company Limited（SPRC）的海底管線漏油，SPRC緊急在25日晚間通知海洋及海岸資源署（Marine and Coastal Resources Department）進行搶救工作。

海軍和海洋及海岸資源署立即投入人力和資源阻止原油流向羅勇府和沙美島的沙灘。根據污染控制署（Pollution Control Department）估計，漏出的40萬噸原油中有18到20萬噸可能會流往梅藍彭沙灘（Mae Ramphueng Beach）以及沙美群島國家海洋公園（Khao Laem Ya–Mu Koh Samet Marine National Park）。

漏油事件恐將影響已經因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而倍受打擊的沙美島（Koh Samet）旅遊業。

沙美島觀光協會主席沙林緹（Sarinthip Tupmongkholsup）指出，2013年的漏油事件影響到沙美島的椰子灣，當地居民花了好幾年才把污染清乾淨，環境到現在還沒有完全復原。

沙林緹指出，漏油事件對沙美島的影響恐怕比COVID-19疫情還嚴重，因為旅客將無法在海裡游泳，海鮮也可能會被污染。

在疫情前，沙美島週末期間平均每天約有1萬人次遊客，上個月約有3000到4000人次，但新年假期過後因為變種病毒Omicron影響，只剩下1000到2000人。

羅勇府觀光協會主席白羅（Phairot Pitiphantarat）指出，已經有旅客因為漏油事件取消或延後到沙美島的行程，不過大家都還在等待更多消息。（編輯：周永捷）1110127