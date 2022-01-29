越南救援包機爆受賄 民泣訴：自美返越花30萬

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（中央社記者陳家倫河內29日專電）越南疫情期間以救援包機接回海外公民，而今爆出官員受賄案。有民眾泣訴，自美返越成本最高一度要價近新台幣30萬元，許多人不堪被剝皮，於是自行搭機到柬埔寨走陸路回越南。

越南公安部發言人蘇恩蘇（To An Xo）28日表示，已就越南外交部領事局所涉入的受賄案展開刑事調查，外交部領事局正、副局長等4名官員疑似利用救援包機牟取私利，在審批各家公司籌劃這些航班時受賄。

「只要想到同胞們返國的困境，我真的難以入眠！」旅遊專家阿南（Nam）向越南經濟報（VnEconomy）表示，朋友為了從美國回越南，花費了1.75億至2.4億越南盾（約合新台幣21.5萬至29.5萬元）不等。

面對外界指控有人「趁疫牟利」的話題，阿南繼續舉例說，在2020年3、4月的時候，這些救援包機從歐洲返越只要1200美元（約合新台幣3.3萬元），自美、加返越為1600美元，入境之後在軍事基地集中隔離。

由於這些救援包機前後價格不一，阿南不禁猜想「當中的差價有多少、都進到誰的口袋去？」

部分民眾因不想付或付不起高昂的返家成本，於是一些越南社群平台開始出現「怎麼便宜入境越南」的討論。有人分享，從歐洲飛到柬埔寨金邊花630歐元（約合新台幣1萬9537元），搭車到越柬邊界口岸只要100歐元（約合新台幣3101元），之後在越南西寧省完成隔離即可。

阿南泣訴：「只要想到同胞們經過柬埔寨尋找返回家鄉、祖國的困境，我真的睡不著。應發聲與強烈建議，立即制止這些事情。」

為了防範COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，越南2020年3月下旬暫停所有國際定期航班入境，只允許部分航點繼續以定期包機方式載送外國商務客、投資者等入境；至於數十萬滯留海外的越南公民只能仰賴救援包機返國。

然而這些救援包機班次稀少，有時一個月不到一班，又會因應越南境內的疫情變化而宣告暫停接返。以去年農曆年後來說，當時因疫情滯留台灣的越南公民一度超過2萬人，這還不包括失聯的越南移工。

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台灣的民間團體也曾替這群在疫情期間「有家回不得」的越南公民發聲，包括要求增加航班、明定機票收費標準、登機資格篩選透明化、訂定隔離檢疫收費標準並設立上限。

越南在防疫政策轉為「與病毒共存後」，自今年1月起陸續恢復國際定期往返航班，這些滯留海外的公民終於能自行購票搭機返國，救援包機受賄案接著引爆。越南警方表示，會揪出所有涉案人。（編輯：馮昭）1110129