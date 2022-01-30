日警舉發超速違規件數激增 全靠移動式雷達測速

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（中央社東京30日綜合外電報導）為確保學生上下學道路與生活道路交通安全，日本千葉縣警方公布2021年使用移動式雷達測速設備取締超速違規成果，隨著取締設備數量增加讓舉發件數激增，約為2020年的5倍之多。

日本每日新聞報導，移動式雷達測速設備透過內建雷達偵測超速，再利用內藏照相機舉發違規車輛。由於機體可使用三腳架設置在路旁，連在無停車空間的狹窄道路都能進行取締。

千葉縣警察局交通指導課指出，2021年使用3台移動式雷達測速設備共進行798次取締，較2020年增加523次；2021年舉發件數為5316件，較2020年大增4240件。

千葉縣警方從2019年12月首度引進一台移動式雷達測速設備，並從2020年12月起再增購兩台，總計使用3台進行超速違規取締；主要取締地區為上下學時段的學生上下學道路，及路幅狹窄的生活道路。

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千葉縣八街市2021年6月發生5名兒童遭大型卡車衝撞的死傷意外後，千葉縣警方在事發地佐倉警察署強化取締，也在小學數量較多的千葉中央警察署轄區內等地進行重點取締。

千葉縣警方預計今年再增購7台移動式雷達測速設備，總計將有10台可進行超速違規取締。千葉縣警察局交通指導課表示，主要目的是用來防止超速違規，仍將以縣內學生上下學道路為主，持續強化取締作業。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110130