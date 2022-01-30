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首頁 / 國際

美IT企業發布盜版漫畫數據 日本4大出版社擬提告

2022/1/30 19:39
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（中央社記者楊明珠東京30日專電）日本講談社等4家大型出版社認為美國的科技公司Cloudflare在網路上發布盜版漫畫網站數據，侵犯著作權，初步決定近期將向東京地方法院提告並索賠。

日本共同社報導，日本的講談社、集英社、小學館和角川（KADOKAWA）等4家大型出版社初步決定，近期將向東京地方法院提告，要求總公司位於美國舊金山的美國跨國科技公司Cloudflare停止發布有關在網路刊登盜版漫畫的內容，並索取約4億日圓（約新台幣9800萬元）賠償。

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相關人士透露，Cloudflare與規模最大的盜版網站簽約，通過日本國內的伺服器發布漫畫等內容。運營者可能在國外，發布日本的高人氣漫畫作品「海賊王」、「王者天下」等約4000部，每月網站訪問量高達3億次。

講談社等4家出版社自2020年起就通知Cloudflare不要發布盜版作品，但未獲回應。有的出版社從2020年到去年年底為止，損失已高達數十億日圓。（編輯：黃自強）1110130

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