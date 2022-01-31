佛州異常寒冷 當局籲民眾提防綠鬣蜥凍僵摔下樹[影]

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影片來源：WPBF 25 News

（中央社邁阿密30日綜合外電報導）美國國家氣象局今天表示，由於近日天氣異常寒冷，大批凍僵的綠鬣蜥可能會從樹上掉下來，南佛羅里達州民眾要小心提防從高處掉落的綠鬣蜥。

國家氣象局在推特發文說：「綠鬣蜥是冷血動物。當氣溫降至華氏40多度（攝氏4至9度）時，牠們的動作會變慢或是一動也不動。牠們可能會從樹上跌下來，但牠們沒死。」

根據國家氣象局，南佛羅里達州今晨氣溫降至華氏25度（攝氏-3.8度），今天高溫預計落在華氏50多度至60多度（約攝氏13度至17度）之間。

美國東北部地區昨天遭遇致命冬季風暴侵襲，導致數州宣布進入緊急狀態，迫使1400多個航班取消。

佛羅里達州棕櫚灘動物園（Palm Beach Zoo）的爬行動物專家、動物學家柯恩（Stacey Cohen）向電視台WPBF解釋「天降綠鬣蜥雨」現象。

柯恩說，牠們在低溫中進入休眠狀態，甚至全身僵硬，失去抓力，因此經常從樹上掉下來。

當氣溫回升時，大多數的綠鬣蜥就會恢復正常，但柯恩表示，零下低溫仍可能對牠們的生命構成威脅。她說，2010年的寒流導致大量綠鬣蜥死亡。

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柯恩說：「酷寒低溫極可能讓牠們生命危在旦夕，因為牠們源於靠近赤道的中南美洲部分地區，那裡的氣候一向非常溫暖。」

根據佛羅里達州魚類及野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）的說法，綠鬣蜥並非佛州本土動物，而是貨船夾帶意外引入，屬外來種。牠們體重可達7.5公斤，身長超過1.5公尺。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）1110131