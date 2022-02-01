美議員致函商務部長 要求收緊對中芯國際出口限制

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國對中鷹派共和黨聯邦參議員昨天致函商務部長，要求填補前總統川普時代對中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）出口限制的「漏洞」，並指中芯是對美國「國安的明顯威脅」。

路透社報導，共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）和海格提（Bill Hagerty）聯名致函商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，他們看到報導指商務部阻礙加強對中芯國際的技術出口管制，這讓他們感到非常「失望」。他們還說，中芯與中國軍方關係密切。

這2位議員敦促拜登政府進一步收緊對中芯的出口禁令，以「堵住漏洞，防止中共與解放軍利用美國技術來推動軍事現代化」。他們還詢問雷蒙多是否支持祭出更多出口禁令。

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據報導，川普政府在2020年將中芯國際列入商務部的貿易黑名單。美國供應商通常必須事先申請特殊許可證，並經過嚴格審查，才能將商品出售給黑名單企業。

然而，美國國會去年10月21日釋出的文件顯示，中國電信巨擘華為與中芯國際雖被列入貿易黑名單，但在2020年11月至2021年4月間，仍分別獲得價值610億美元和420億美元的美國技術出口許可，這也讓對中鷹派議員相當不滿。（譯者：施施/核稿：林治平）1110201