更多編輯台推薦新聞：
Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購
國際

Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購

影片／主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴
國際

影片／主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美議員致函商務部長 要求收緊對中芯國際出口限制

2022/2/1 22:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國對中鷹派共和黨聯邦參議員昨天致函商務部長，要求填補前總統川普時代對中國最大晶片製造商中芯國際（SMIC）出口限制的「漏洞」，並指中芯是對美國「國安的明顯威脅」。

路透社報導，共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）和海格提（Bill Hagerty）聯名致函商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，他們看到報導指商務部阻礙加強對中芯國際的技術出口管制，這讓他們感到非常「失望」。他們還說，中芯與中國軍方關係密切。

這2位議員敦促拜登政府進一步收緊對中芯的出口禁令，以「堵住漏洞，防止中共與解放軍利用美國技術來推動軍事現代化」。他們還詢問雷蒙多是否支持祭出更多出口禁令。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據報導，川普政府在2020年將中芯國際列入商務部的貿易黑名單。美國供應商通常必須事先申請特殊許可證，並經過嚴格審查，才能將商品出售給黑名單企業。

然而，美國國會去年10月21日釋出的文件顯示，中國電信巨擘華為與中芯國際雖被列入貿易黑名單，但在2020年11月至2021年4月間，仍分別獲得價值610億美元和420億美元的美國技術出口許可，這也讓對中鷹派議員相當不滿。（譯者：施施/核稿：林治平）1110201

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族