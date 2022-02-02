越南查獲官商勾結 試劑價哄抬21倍趁疫打劫

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（中央社記者陳家倫河內2日專電）越南「趁疫打劫」醜聞再添一樁，胡志明市一家公司與衛生官員勾結，拉抬COVID-19快篩試劑組價格，進價2.2萬越南盾轉手就哄抬約21倍，以47萬越南盾賣出，大發黑心財。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，越南海關總局1月20日通報，位於胡志明市的越亞科技公司（Viet A Tech）從中國進口COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩試劑組，單價僅約2萬1600越南盾（新台幣約26元）。

越亞公司去年卻以每組47萬越南盾（新台幣約578元）的價格向海陽省疾病控制中心收費，足足是進口價的21.7倍。

越亞科技公司董事長兼總經理潘國越（Phan Quoc Viet）及海陽省疾病控制中心主任范維線（Pham Duy Tuyen）先前就因涉嫌勾結哄抬COVID-19核酸檢測（PCR）試劑組價格以賺取差價，於去年12月遭逮捕與起訴，但案外案一樁接一樁。

調查發現，去年9月至12月，越亞公司斥資646.8億越南盾，以較便宜的價格從中國進口300萬個COVID-19快篩試劑組。

調查結果顯示，越南衛生部將越亞公司進口的中國快篩試劑組引薦給各省市，銷售價格為47萬越南盾。

調查人員表示，從2021年2月至12月，海陽省疾病控制中心動支防疫預算，藉由5份試劑組合約付了越亞公司將近1520億越南盾。潘國越在期間一共給范維線約300億越南盾的回扣。

目前相關案件已有19名被告遭到起訴，他們被控犯下違反招標規定導致嚴重後果、行賄與受賄、執行公務時濫用職權等罪。

越南海關總局正與有關單位合作，繼續調查與越亞公司有關的7家企業。

越南政府監察總局發布決定，將針對越南衛生部與某些所屬單位在採購醫療設備用品、生物醫學產品、COVID-19疫苗與藥品等方面進行檢視。（編輯：馮昭）1110202