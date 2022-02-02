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蒲亭冬奧與習近平會談 俄中擬簽天然氣金融協議

2022/2/2 23:31
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（中央社莫斯科2日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭的幕僚鄂夏柯夫今天表示，蒲亭出席北京冬季奧運活動期間，將與中國領導人習近平會面，兩人將對國際安全表達共同看法，雙方也將討論擴大天然氣和金融合作。

身為克里姆林宮首席外交政策顧問的鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）告訴記者，蒲亭（Vladimir Putin）4日將與習近平共進午餐，且雙方可能簽署超過15項協議。蒲亭當晚也將出席冬奧開幕式。

鄂夏柯夫透露，有不少與天然氣有關的新合約正在準備中，此外俄中正認真努力打造能抵抗制裁措施的聯合金融基礎設施。

鄂夏柯夫表示，參與協商的俄羅斯代表團成員，將包括外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、能源部長舒爾吉諾夫（Nikolai Shulginov）和能源業巨擘俄羅斯石油公司（Rosneft）的執行長謝琴（Igor Sechin）。

鄂夏柯夫還說，蒲亭和習近平的會談準備發表一份聯合聲明，當中指出國際關係正邁入一個新時代，且聲明內容將反映莫斯科和北京對於安全等議題的「共同看法」。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1110202

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