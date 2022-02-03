保護野生老虎 泰國政府和動保組織設10年計畫

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（中央社記者呂欣憓曼谷3日專電）為了保護國家公園和森林保護區的老虎，泰國官方和動保組織會面，初步共識決定採取為期10年的計畫，包括設置攝影機追蹤老虎的足跡，並禁止在國家公園特定區域內飼養牛隻。

泰國公視（Thai PBS）和曼谷郵報（Bangkok Post）報導，在泰國的老虎數量持續減少，盜獵者為了虎皮和老虎器官持續偷獵老虎，這個月初則在北碧府（Kanchanaburi）的國家公園內發生2隻老虎遭到殺害事件，殺害老虎的人聲稱因為老虎攻擊村民飼養的牛隻。

國家公園局（Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation）和多個動保組織如國際自然保護聯盟（International Union for the Conservation of Nature,IUCN）、薩柏基金會（Seub Nakhasathien Foundation）、世界自然基金會（World Wildlife Fund,WWF）、自由土地基金會（Freeland Foundation）的代表在1日會面，討論如何保護野生老虎。

會中達成初步共識，國家公園局將和這些組織組成一個委員會，執行一個為期10年的計畫，保護野生老虎；官方將在接近泰緬邊境的國家公園和森林保護區內設置攝影機，追蹤老虎的足跡和活動。

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位於泰國西部森林區南端的國家公園和野生動物保護區禁止飼養牛隻，違者將被處以2年有期徒刑或是罰款20萬泰銖；官方要在1個月內調查出在國家公園和野生動物保護區內有多少村民飼養的牛隻，禁止非住在國家公園內的居民雇用國家公園內的村民飼養牛隻。

國際自然保護聯盟代表蘇拉妮（Supranee Kampongsun）在會中表示，原先用在泰緬邊境上保護老虎的資金也將用在北碧府相似的保護老虎的計畫上。（編輯：張佑之）1110203