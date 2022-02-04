運費薪資看漲 亞馬遜Prime服務美國年費將漲17%

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（中央社舊金山3日綜合外電報導）亞馬遜公司（Amazon.com Inc）今天表示，美國快遞及媒體訂閱服務Prime年費將調漲17%，盼藉此抵消預計今年將持續升高的運輸和薪資支出。

路透社報導，亞馬遜年底假日旺季的獲利也超出預期，股價在盤後交易時段大漲17%。若明天股價能有如此漲幅，將會是亞馬遜股價2009年10月以來最大漲幅，也會讓創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的身價成長約200億美元。

亞馬遜在年底假日季度賺進143億美元，淨利是前一年同期的2倍，其中包括從所持有的電動車製造商Rivian Automotive股份獲得的118億美元稅前收益。

亞馬遜在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間因居家購物大幅增加而獲利豐盛後，隨即將資金投入營運方面，以管控可能影響營運問題，近期主要是COVID-19變異病毒株Omicron攪局。

亞馬遜推出簽約獎金，藉此在緊縮的勞動市場裡吸引數十萬勞工；另外由於無法將產品送到正確的倉庫，也支付了更多運費。

如今，一如分析師預期，亞馬遜將提高Prime的價格，美國地區費用將從每月12.99美元漲至14.99美元（約新台幣420元），年度會員費用則從119美元漲為139美元（約新台幣3900元）。

市調機構Insider Intelligence分析師李普斯曼（Andrew Lipsman）表示：「儘管這個假期季度電子商務的成長趨勢較為疲軟，這也影響了高利潤廣告業務的成長，但亞馬遜仍設法在收入和利潤方面有所突破。」

李普斯曼又說：「核心業務的一個亮點是亞馬遜網路服務（AWS）持續加速成長，有助提高利潤。」

亞馬遜也首度公布廣告收益，第4季增長32%來到97億美元，這比Alphabet旗下YouTube同期的廣告銷售額還要高。

不過，亞馬遜預估第1季銷售額仍將低於華爾街預期，落在1120億美元到1170億美元之間，或成長3%到8%。（譯者：李佩珊/核稿：林治平）1110204