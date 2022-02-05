共和黨分裂 議員查國會之亂遭懲處、彭斯嗆川普

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國共和黨對2020大選態度的分歧今天赤裸裸攤在陽光下，全國委員會正式譴責兩名參與國會之亂調查的議員，前副總統彭斯也公開駁斥前總統川普宣稱大選結果原可翻轉的說法。

金辛格（Adam Kinzinger）與麗茲．錢尼（Liz Cheney）因加入調查2021年1月6日國會之亂的聯邦眾議院特別委員會，遭共和黨全國委員會（Republican National Committee, RNC）譴責。

共和黨全國委員會在猶他州鹽湖城（Salt Lake Cit）召開冬季會議時，贊成正式譴責麗茲．錢尼與金辛格「有害眾議院、共和黨及我國」的行為。

委員會決議指出，調查國會山莊之亂是「民主黨主導、對參與合法政治論述的普通公民的迫害」。

這顯示共和黨內正加強驅逐不忠於川普的異議分子，但今天譴責金辛格與麗茲．錢尼的決議，黨內也有部分人士覺得不妥。

另一方面，彭斯（Mike Pence）也公開駁斥川普說法。川普先前宣稱，彭斯在國會認證民主黨籍競選對手拜登的勝選結果時，原本可以翻轉搖擺州的計票結果，但全國委員會在猶他州開會不過數小時後，彭斯旋即駁斥川普說法。

彭斯在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）出席聯邦主義者協會（Federalist Society）活動時表示：「川普總統錯了，我無權翻轉選舉結果。」「總統職位屬於美國人民，也僅屬於美國人民。」

川普輸掉2020年大選，但仍掌握共和黨大權，預料他會在2024年為了再次逐鹿白宮而參加黨內初選，屆時彭斯也可能爭取提名。

川普與彭斯的嫌隙浮上檯面，外界認為是提前為選戰鋪路。

川普上週再次宣稱彭斯「原可翻轉大選結果」，彭斯先前即已說過無權阻止認證，但今天是他至今對此最強硬的表態。（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1110205