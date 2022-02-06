寮國通膨東協排第2 擬調漲最低薪資

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（中央社記者陳家倫河內6日專電）受到COVID-19疫情影響，寮國去年12月的通膨率寫下5.27%，放眼東協各成員國排名第2。憂心民眾生活更為辛苦，寮國正研議調高最低薪資，並於3月生效。

永珍時報（Vientiane Times）報導，寮國去年12月的通膨率年增5.27%，創下2020年8月以來新高。寮國當月的通膨率在東南亞國家協會（ASEAN，簡稱東協）中排名第2，僅次於緬甸的6.51%。

寮國時報（Laotian Times）表示，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，全球多國就受到通膨考驗，像美國的通膨率達7%、俄國8.4%；此外，許多歐洲國家的通膨率則超過5%。

國際貨幣基金（IMF）表示，不斷飆升的能源價格與供應鏈中斷導致通膨率比預期更高且範圍更廣，尤其是在美國以及許多新興市場與開發中的經濟體。

與此同時，寮國燃油價格持續上揚，住房與生活成本也不斷加重。

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寮國統計局指出，運輸成本增加12.7%、旅館與餐廳的價格增8.3%、醫療保健與藥品花費上升8.2%、其他的商品與服務開銷增加7.9%、菸酒價格漲6.8%、水電瓦斯費漲幅5.8%、鞋衣價格攀升5.4%、家具漲4.9%。

由於物價全面飛漲，寮國國會上週開始討論調漲最低薪資，目前寮國的最低薪資是每人每月110萬基普（新台幣約2700元），民間有呼聲建議提高至150萬基普，相關方案正待討論、批准，以在3月生效。（編輯：林憬屏）1110206