廢塑料倒水中 教宗直批犯罪行為：殘害地球

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（中央社梵蒂岡6日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各今天接受電視專訪期間談到環保、戰爭和移民問題，並說在水道中傾倒廢塑料是「犯罪」行為，若人類想替未來世代守護地球，就必須終結這樣的行徑。

路透社報導，教宗方濟各（Pope Francis）在義大利國家電視台（RAI）第3頻道的1小時訪談中也重申他任內的若干關鍵議題，不僅譴責軍備開支過大、捍衛移民權，也譴責天主教內部保守派的意識形態僵化。

以保護環境為其職位基石的教宗訴說義大利漁民一年來是如何找到他，並告訴他，漁民們曾在亞得里亞海（Adriatic Sea）發現好多公噸的廢塑料。教宗下回接見他們時，他們又表示發現的廢塑料倍增，便自己動手清理部分廢塑料。

他說：「把廢塑料丟入海中是犯罪行為，不僅扼殺生物多樣性，也殘害地球，殺害一切。」

在回應關於戰爭的問題時，教宗表示：「想想看。我們若停止製造武器一年，就能讓全世界都得以溫飽和受教育。我們已經習慣戰爭。這很艱難，卻是事實。」

教宗並未說明他所引述的數據來源，不過他過去曾呼籲全面禁止核武，還說即便只是擁有核武作為嚇阻之用，也是不道德的。

教宗也再度呼籲歐洲聯盟（EU）把從北非抵達義大利和西班牙的移民分配到歐盟各國，才不會讓過度的社會壓力落在少數幾國身上。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110207