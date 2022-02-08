倒戈議員退讓 宏都拉斯議長雙包案終告落幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德古西加巴7日綜合外電報導）宏都拉斯議員考立克斯（Jorge Calix）簽署協議退出國會議長之爭後，威脅宏國首位女總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）大位的立法危機今天終告解除。

秀瑪菈．卡蕬楚所屬左傾「自由重建黨」（Libre）以考立克斯為首的17位議員拒絕遵守選前協議；這項協議讓前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）夫人的秀瑪菈．卡蕬楚去年11月歷史性地勝選。

宏都拉斯薩爾瓦多黨（Salvador party of Honduras, PSH）總統候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）選前同意退選，轉為支持秀瑪菈．卡蕬楚，條件是一旦秀瑪菈．卡蕬楚當選，必須讓他擔任副總統，議長位子則要留給和他同黨的芮登杜（Luis Redondo）。

但就在秀瑪菈．卡蕬楚就職前，考立克斯卻讓事態變得複雜，因為自由重建黨17位議員倒戈，選出他為議長，與此同時，自由重建黨其他議員卻選出芮登杜為議長，危機就此引爆。

自由重建黨擔任協調人的賽拉亞，以及考立克斯與其他倒戈議員今天簽訂的協議寫道：「即便我們原本計劃的策略不同…我們將尊重支持芮登杜主持國會的決定，遵照總統的委任。」

考立克斯稱自己為忠僕，表示簽署這份協議並非為了自身政治前途，而是因為「在此時這樣做對宏都拉斯人民最好」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110208