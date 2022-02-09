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東京10日恐降警報級大雪 籲企業讓員工在家上班

2022/2/9 17:23
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（中央社東京9日綜合外電報導）日本受低氣壓與寒流影響，明天到11日關東甲信地區的廣大範圍將下大雪，東京都降雪量更可能達到大雪警報等級，積雪達10公分；東京都政府因此發文給工商團體，呼籲讓員工在家上班。

日媒報導指出，至今都是為了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情呼籲企業善用遠距上班，以下雪為理由相當罕見。

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳表示，關東甲信地區上空流入冷空氣，使該地區與靜岡縣明天到11日都將下雪，且東京23區與關東南部的平原地區都可能出現5到10公分積雪。

若低氣壓發展得比預期強大，氣溫將進一步下降，雪量也會增加，東京23區甚至可能達到大雪警報等級，積雪超過10公分。

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每日新聞報導，東京都政府設想積雪將導致交通大亂，今天行文給各大工商團體，指出因恐降下警報級大雪，呼籲企業積極善用遠距工作，讓員工在家上班；即使仍要到公司上班，也應注意大眾運輸狀況，盡早讓員工回家。

公文由東京都知事小池百合子署名，送交日本經濟團體聯合會（經團連）、經濟同友會和東京商工會議所等6個工商團體。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110209

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