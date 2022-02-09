澳洲性暴力倖存者痛批政府 應對問題努力不足

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（中央社雪梨9日綜合外電報導）澳洲2名為性暴力倖存者發聲的著名人士今天公開譴責總理莫里森（Scott Morrison）「諉過飾非的言論」，並批評政府應對廣泛性暴力問題的表現並未「達標」。

去年2月，已離職的國會職員希金斯（Brittany Higgins）自揭2019年她在某位部長辦公室裡，遭一名同屬執政自由黨（Liberal Party）的男同事性侵，消息曝光後引發全國大規模示威。一年後，希金斯表示，事件公開迄今，「情況仍然沒什麼改變」。

在這場備受關注的演說中，希金斯表示，她對自己曾服務過的保守派政府缺乏作為感到相當失望、難過。

莫里森回應希金斯的指控時，提及他的女兒和妻子。她說：「這令人震驚，而且我必須老實地說，這有點冒昧。我不是要他以父親的身分表達同情，而是希望他利用自己身為總理的權力（來解決問題）。」

「事實上，如果他的行為符合大眾期待，他說什麼都無所謂。」

希金斯與另名兒童性暴力事件倖存者塔米（Grace Tame）共同發表談話。現年27歲的塔米被選為2021年「澳洲風雲人物」（Australian of the Year），過去一年裡，她也把砲口對準莫里森，多次痛批他領導無方。

塔米批評，莫里森政府「正從頂部開始腐爛。除非我們的領導人承擔起自身失敗的所有責任，否則性虐待文化將繼續在國會內生根發芽，為全國其他地區樹立負面示範」。

這兩名女性的遭遇不僅引發澳洲全國的相關辯論和反省，政府也啟動多項調查。

其中一項調查成果就是長達450頁的「詹金斯審查報告」（Jenkins Review），該報告發現，國會和其他聯邦政府機構現任員工之中，高達1/3的人曾遭遇職場性騷擾。（譯者：施施/核稿：林治平）1110209