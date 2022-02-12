重大議題前神隱 德總理與社民黨民調顯著滑落

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（中央社柏林11日綜合外電報導）德國新政府上任僅兩個月，一份最新民調顯示，選民不滿德國總理蕭茲「神隱」，支持度從6成滑落到4成出頭。但多數民眾反對提供烏克蘭武器，支持北溪2號天然氣管線開通。

去年9月德國大選，中間偏左的社會民主黨（SPD）以25.7%得票居首，擊敗時任總理梅克爾所屬保守派基民/基社聯盟（CDU/CSU）的24.1%。社民黨後與得票分居第3、第4的綠黨（Greens）、自由民主黨（FDP）組聯合內閣，新政府去年12月初上路。

德國之聲（DW）報導，2022開年以來，「蕭茲（Olaf Scholz）哪去了？」就是德國社群媒體一熱門話題。無論在提供烏克蘭武器與否、杯葛北京冬奧、全面強制接種COVID-19疫苗論戰乃至如何對付飛升通膨等一系列課題，蕭茲似乎完全神隱，即便有所聲明，立場也是不清不楚。

選舉與政治調查機構Infratest Dimap一份最新民調，在1月31到2月2日透過電話、網路訪問1339名德國民眾後，僅43%的受訪者對蕭茲表現感到滿意，而一個月前滿意者仍有60%。

不只蕭茲個人掉漆，當問及選民若這週投票時，蕭茲所屬社民黨的支持率掉4個百分點成為22%，是去年9月大選後社民黨支持率首度顯著下滑；基民/基社聯盟支持率則增加4個百分點來到27%，去年大選的前兩名政黨排名出現互換。

社民黨聯合政府裡另兩個小黨，自由民主黨小跌1個百分點成10%、綠黨支持率則仍為16%無變動。

烏克蘭危機也對新政府帶來嚴峻的外交與安全政策挑戰。約54%的受訪者認為當前俄烏情勢對德國構成威脅，不過低於2014與2017年前兩波俄烏危機期間。

民調顯示所有黨派選民都反對提供烏克蘭武器，這點與德國政府立場相同。自由民主黨選民62%反對已是最少，社民黨、綠黨、基民/基社聯盟選民反對提供烏克蘭武器者分別達76%、72%、67%。

支持經濟制裁俄國的選民增加5個百分點達43%，但反對經濟制裁俄國的德國選民仍高達44%。

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民調顯示整體受訪選民裡，57%認為北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管路應開始營運，不應列入制裁選項，若按地區來看，前東德地區認為北溪2號應展開營運者更高達71%。

北溪2號是20年前由時任總理施洛德（Gerhard Schroder）所擘劃，目前已竣工但尚待德國政府批准。美國與部分東歐國家長年反對北溪2號開通，蕭茲近日也鬆口表示，若俄國侵烏就不會讓北溪2號營運。（譯者：陳亦偉）1110212