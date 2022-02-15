烏克蘭越南人說生活平靜 認為媒體炒作俄烏緊張

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）俄烏邊境連日緊張，外界更一度指16日要開打。在烏克蘭的越南人對此表示，目前的緊張局勢是西方媒體過度炒作所致，當地越南人生活平靜，仍不需要越南大使館的任何幫助。

越南青年報（Tuoi Tre）今天報導，越南人在烏克蘭的粉絲專頁管理人阮武英（Nguyen Vu Anh）說，俄羅斯和烏克蘭是否戰爭是各大越南人社群網站的熱門話題，不僅在烏克蘭的越南人關心，曾在前蘇聯地區留學的越南人也很注意。

越南在早期向東歐國家輸出許多勞動力，而今在烏克蘭就有許多當時因為工作而留下來的越南人，他們居住在基輔（Kyiv）、哈科夫（Kharkov）、敖德薩（Odessa）等大城市，共計有約1萬人口。

阮武英說：「根據粉絲專頁討論內容，在我看來，烏克蘭的越南人沒有受到這種緊張局勢的影響。所有活動仍像之前一樣正常進行。」

越南青年報與居住在烏克蘭的越南民眾交談時，大多數人認為，目前的緊張局勢是因為西方媒體過度炒作造成的。實際上，烏克蘭人仍然過著正常的生活，儘管有些地方提供人民短期的軍事訓練課程。

居住在烏克蘭的越南人阿K要求匿名受訪，他表示，俄羅斯和烏克蘭的所有「緊張訊息」都來自第三國而不是烏克蘭或俄羅斯。阿K說：「事實上，在烏克蘭的生活並沒有改變。我認識的人沒有人囤積食物或考慮撤離。」

居住在烏克蘭東部哈科夫（Kharkov）的退休勞工武廷聖（Vu Dinh Thieng）表示，當地烏克蘭人很平靜，生活沒有任何變化。至於越南人則有點擔心，但主要是因為媒體，當傳出大新聞時會引來一陣騷動，但隨後就會恢復正常。

武廷聖說：「自2014年發生衝突的這8年來，我們認為沒有什麼要擔心。只有部分的人買回國的機票，但這只是少數人。」他也認為戰爭還不會發生。

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被問及食品價格和物價波動時，武廷聖表示，食品價格沒有上漲，沒有囤積食物的現象，超市裡貨物充足，買賣依舊如常。此外，烏克蘭可以滿足自己的天然氣需求，所以俄羅斯禁運的影響不大。

阮武英表示，俄羅斯在邊境部署軍隊的事使得美元兌當地貨幣的匯率走高，但商品價格和生活費用漲幅不大。阮武英與武廷聖都說，目前在烏克蘭的越南人仍不需要大使館的任何幫助。（編輯：黃自強）1110215