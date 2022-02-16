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北約秘書長批俄中欲擅自決定鄰國未來

2022/2/16 02:06
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾15日專電）北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格今天表示，俄羅斯與中國不認同自由民主，試圖剝奪民主國家選擇未來的權利，因為「他們想要一個可以決定小國未來的世界」。

北大西洋公約組織（NATO）明天將舉行國防部長會議，秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天舉行記者會，對外回應俄羅斯與中國等議題。

針對俄羅斯和中國在北京冬奧開幕時發布聯合聲明，呼籲北大西洋公約組織（NATO）停止擴張，媒體詢問這次烏克蘭危機是否是俄羅斯和中國藉機展現聯盟？

史托騰柏格表示，中國和俄羅斯過去幾年裡確實越來越接近，可以看到他們在聯合國安理會的外交領域如何密切地合作，以及過去幾年包括在印度洋的聯合演習。

他指出，俄中不喜歡以規則為基礎的國際秩序，也不認同西方自由民主的價值觀。因此俄中試圖剝奪一個主權民主國家選擇自己未來的權利，「他們想要一個可以決定小國能做什麼的世界」，這表明俄中與西方價值觀的差異，我們希望生活在一個有法治秩序的世界中，而不是大國決定鄰國可以做什麼。

此外，他說明，自去年春天以來，可以觀察到俄軍正在四處移動，他們有時還會在部署大量重型裝備的陣地撤出一些人員，但留下了裝備，隨時可以很快增援。

他強調，因此，俄羅斯軍力的移動不代表真正的降級，真正的撤軍行動不僅是軍隊離開，也應移除裝備，北約會持續監控俄軍動向。（編輯：陳政一）1110216

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