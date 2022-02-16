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印度傳出再禁中國App翌日 華為多處據點被查稅

2022/2/16 21:44
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（中央社班加羅爾16日綜合外電報導）印度政府消息來源告訴路透社並證實當地媒體報導，印度所得稅單位針對中國電信設備製造商華為的多處據點展開搜查，並說這是查稅的行動之一。

遵守政府政策而不願具名的消息來源透露，華為位於德里、古爾岡（Gurugram）與科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）的辦公場所昨天都被搜索。

華為遭到查稅的前一天，印度政府消息來源告訴路透社，基於安全考量，印度封鎖54個手機應用程式，其中主要是中國的App。

新德里電視台（NDTV）引述印度新聞信託社（PTI）報導，所得稅部門的官員審查華為的財務文件、帳冊與公司紀錄、印度事業與海外交易，同時也查扣若干資料。

華為發表聲明說：「華為有信心，我們在印度的營運絕對遵守所有法律與規範，我們將聯繫政府相關部門以了解更多資訊，並依規定全力配合。」

印度政府所得稅部門不願置評。

印度是全球手機用戶數最大的市場之一，去年印度宣布找外國網路設備供應商展開5G網路測試，沒有提到華為。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1110216

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