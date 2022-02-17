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澳媒：法國拋出橄欖枝 澳洲外長獲邀出席印太論壇

2022/2/17 10:00
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（中央社記者丘德真雪梨17日專電）歐盟將於22日在法國巴黎舉行一場印太地區國家外長論壇。澳洲媒體報導，由於澳、法兩國因潛艦訂單爭議爆發外交齟齬，但隨著歐盟多國介入調解，澳洲還是獲邀參加該論壇。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）今天報導，隨著法國於2022年輪值擔任歐盟的主席國，法國將於2月22日在巴黎主辦歐盟的印太地區國家外長論壇；預料將會有30個來自印太地區國家外長以及多個歐盟國家外長出席。

由於澳洲在去年9月宣佈接受AUKUS（澳、英、美）聯盟的盟友美國和英國協助建造核動力潛艦，撤消原來向法國訂製傳統動力潛艦的澳幣90億元（約新台幣1800億元）合約。消息傳出後，隨即引發澳、法兩國外交齟齬；自始澳、法兩國之間的緊張關係一直受到國際輿論關注。

據澳洲金融評論報提到，有多個歐盟國家由於擔心，由於美國和中國將不會出席22日舉行的外長論壇，如果法國不邀請澳洲參與的話，將會影響到該論壇的信服力。隨著歐盟多國介入調解，法國政府才終於決定邀請澳洲外長出席。

報導中指出，該論壇將由法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）主持，討論內容將包括「全球門戶」計劃（Global Gateway）區域安全防衛，以及歐盟「全球門戶」計劃如何與中國「一帶一路」抗衡等議題。

報導稱，法國總統馬克宏曾公開表示，在他擔任歐盟主席期間，印太地區將會是歐盟首要關注的焦點之一。

澳洲金融評論報指出，隨著法國決定邀請澳洲外交部部長潘恩（Marise Payne）出席該論壇，顯示法國可能是要拋出橄欖枝，向澳洲釋出善意。

不過，潘恩昨天在澳洲參議院發言時坦承，目前並不清楚她是否將會與勒德里安進行雙邊會談。潘恩提到，她在上星期曾與法國駐澳洲大使Pierre Thébault見面，談及支援東加（Tonga）救災的問題。

澳洲外交暨貿易部（DFAT）秘書康貝爾（Kathryn Campbell）16日向參議院表示，澳洲和法國的外交人員均正在努力確保兩國關係「維持強健」。（編輯：高照芬）1110217

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