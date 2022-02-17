更多編輯台推薦新聞：
影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光
文化

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王
生活

胰臟癌早期無症狀 醫師籲高階健檢助揪出癌王

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用
國際

曼谷英文正名 官方澄清Bangkok仍可用

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

泰國野生大象頻遭撞死 官方警告駕駛恐吃牢飯

2022/2/17 20:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）泰國北碧府頻傳野生大象遭到汽車撞死事件，官方設立告示牌警告汽機車駕駛，並指出若撞死大象，最高將處10年有期徒刑或罰款100萬泰銖，官方將嚴格執行法律。

位於泰國西邊的北碧府（Kanchanaburi）有大片叢林和大量野生動物，保護區內的大象經常為了覓食穿越公路，1月底和2月初就傳出兩起卡車撞死大象的事件。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，薩拉帕野生動物保護園區（Salak Phra Wildlife Sanctuary ）園長派通（Paitoon Inthabut）今天指出，自然資源環境部要求野生動物保護園區辦公室加強措施以保護野生動物，他們已在1399號公路15公里處設下35個告示牌。

告示牌上寫著「小心野生大象！禁止車速超過60公里。」派通說，設下這麼多告示牌，駕駛們就不能有藉口說不知道公路上會有大象出沒或是不知道會有罰則。

派通說，根據野生動物保存和保護法（Wildlife Conservation and Protection Act ），如果駕駛撞上大象使大象受傷或使大象死亡，最高可處10年有期徒刑或是最高可罰100萬泰銖罰款，還要另外付錢照顧受傷的大象。

派通說，而如果駕駛肇事逃逸，根據陸路交通法，駕駛還要被罰2000到1萬泰銖不等罰款，或坐牢3個月，這些法律將會嚴格執行。（編輯：黃自強）1110217

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族