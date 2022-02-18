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控供應商養豬不人道 富豪要將麥當勞董事會洗牌

2022/2/18 18:50
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（中央社紐約18日綜合外電報導）知名維權投資人、百萬富豪艾康（Carl Icahn）指控全球速食業龍頭麥當勞（McDonald's）沒有履行對動物福利的承諾，因此表示，計畫為麥當勞提出新的董事人選。

在彭博（Bloomberg）16日播出的訪談中，艾康對麥當勞肉用豬的飼養方式加以譴責，指那些豬隻「一輩子都被關在小小的籠子當中」，「無法四處走動」。

他並表示：「這些豬隻及其受到的不必要折磨，確實令我感到激動。」

艾康長期投入股東會之爭，且時常是贏家。他10年前就此問題與美國動保團體人道協會（Humane Association）展開合作，取得麥當勞承諾，10年內不再向以籠飼豬的供應商買豬。

艾康表示，麥當勞「也做了一些事，但從未真正信守承諾」；並說，當他得知麥當勞並未貫徹承諾時，感到火冒三丈。

艾康說，董事新人選名單「大概已經完成了9成」，「我們再也不和他們浪費時間了」。

麥當勞並未回應法新社的相關採訪。

麥當勞官網宣稱，這家企業已有6成以上的美國豬肉供應商「逐步停用安置懷孕母豬的母豬夾欄」。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110218

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