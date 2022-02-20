烏克蘭情勢緊張 世銀可望近百億支援力挺

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）世界銀行集團今天表示，願意撥款3億5000萬美元（約新台幣98億元）給烏克蘭，世銀集團董事會將在3月底前考慮核撥，作為烏克蘭短期和長期融資計畫的一部分。

世界銀行集團（World Bank Group）在聲明中說，世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）今天會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）時表達，世銀將繼續支持烏克蘭人民和經濟，以滿足短期和長期的融資需求。

馬爾帕斯和澤倫斯基在慕尼黑會面時，俄羅斯戰略核子部隊在總統蒲亭（Vladimir Putin）督導下舉行演習，華盛頓則指控俄羅斯部隊在烏克蘭邊境附近「準備發動攻擊」。

馬爾帕斯和澤倫斯基還討論為烏克蘭準備的一系列計畫，包括能源效率、公共建設、鐵路，以及強化烏克蘭東部的經濟和就業機會。

世界銀行和國際貨幣基金（IMF）14日表示，由於對俄羅斯可能入侵烏克蘭的憂心日益加劇，他們已暫時從烏克蘭撤離一些工作人員，但他們對烏克蘭的貸款和援助工作仍持續。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1110220