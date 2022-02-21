馬克宏牽線拜蒲會 法稱看見烏俄衝突外交化解希望

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（中央社巴黎21日綜合外電報導）法國當局今天表示，經總統馬克宏斡旋，美俄領導人原則上同意舉行峰會後，法國認為烏克蘭危機有機會化解。克里姆林宮則表示，目前還沒有舉辦峰會的具體計畫。

主管歐洲事務的法國國務秘書波恩（Clement Beaune）告訴LCI電視新聞台，總統馬克宏（Emmanuel Macron）藉峰會提議「重燃了外交解決希望」。

波恩說：「如果還有機會避免戰爭、避免衝突，並開展政治和外交解決之道，就要把握。」

馬克宏20日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和美國總統拜登通話後，白宮表示，只要莫斯科不入侵烏克蘭，拜登原則上同意與蒲亭會面。

根據艾里賽宮（Elysee），拜登與蒲亭接受了峰會提議，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）24日會面時預期會進行準備工作。艾里賽宮強調，美俄峰會只有「在俄羅斯不入侵烏克蘭的條件下」才可能舉行。

克里姆林宮今天則表示，蒲亭和拜登可以隨時通話或會談，但目前還沒有舉辦峰會的具體計畫。

波恩說，峰會可能舉行是「可能獲致政治解決」的一個跡象。他並表示峰會應「儘快」舉行，但日期尚未敲定。

波恩似乎也排除西方對俄羅斯做出重大讓步，比如承認2014年被莫斯科併吞的克里米亞半島歸屬俄國，或同意烏克蘭永不加入北大西洋公約組織（NATO）的要求。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今天表示，基輔當局希望美俄峰會可以實現，且烏克蘭得以加入會談。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示樂見法國的「拜蒲會」提議，並希望此一峰會能讓莫斯科撤軍。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1110221