Omicron攪局 央行預警德國經濟恐衰退第2季才復甦

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（中央社法蘭克福21日綜合外電報導）歐洲最大經濟體德國的中央銀行今天預警，最近一波COVID-19疫情恐怕會令德國落入定義上的經濟衰退，直到今年第2季才會開始復甦。

德國聯邦銀行（Bundesbank）發布月度經濟報告指出，德國國內生產毛額（GDP）繼2021年最後1季萎縮0.7%後，「總體經濟產出可能在2022年第1季再度顯著減少，直到春天才再度加快步伐」。

德國央行指出，德國經濟萎縮大多歸咎於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限令，這些措施「嚴重打擊一部分服務業」。

但另一方面，德國製造業也繼續通報「嚴重」問題，因缺乏原物料和零件及人力短缺。

然而德國聯邦銀行表示，工業生產增加，暗示供應鏈緊繃去年底已出現一些緩和。

按照技術定義，經濟衰退指的是連續2季GDP萎縮。

德國的歐洲鄰國經濟從COVID-19疫情最初衝擊復原的力道，顯得比德國強勁。例如法國2021年經濟成長率高達7%，反觀德國僅2.8%。

COVID-19的Omicron變異病毒株疫情擴散，使得德國今年初新增確診數創新高。儘管柏林鑑於疫情趨緩，已表示將開始鬆綁衛生限令，但按計畫大多數規定要到3月底才會解除。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110221