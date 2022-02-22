越南工人爭福利 2個月已28場罷工

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）越南全國各地自農曆年前陸續傳出罷工事件，越南媒體報導，短短2個月來全國已發生28起罷工，原因不外乎是為了爭取福利與薪資。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南勞動總聯合會副主席潘文英（Phan Van Anh）說，儘管罷工的次數與2021年同期相較減少，但仍然反映了許多重要的勞工議題。

他觀察，罷工最常見的原因就是對薪資、年度調薪幅度等不滿意。此外，有些人罷工則是因為自認被雇主苛待，包括工作條件過於嚴格或是供餐品質低劣。

潘文英以日前發生在中部義安省（Nghe An）的Viet Glory鞋廠罷工事件為例表示，這場罷工共有近5000人參與、前後為期6天，工人希望取消一些嚴格的規定，像是被要求必須在上班前10分鐘就定位。

他說，罷工的工人還強調，在Viet Glory鞋廠工作底薪為360萬越南盾（新台幣約4390元），這一行情也不如附近的鞋廠。

在這些大大小小的抗議中，規模最大的就是同奈省寶成鞋廠工人於1月所發起的罷工，參與人數達1萬6000人，主要是不滿年終獎金由去年的1.87個月下調至今年的1至1.54個月。

此外，北部寧平省（Ninh Binh）的Vienergy公司2月11日也有5300名員工罷工，工人訴求薪資給付能更為透明，同時也要公司內的外國職員停止苛待越南工人。

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同樣是在越南北部，位於北寧省（Bac Ninh）的Cresyn公司2月14日面臨罷工事件，共計逾2000名工人參與，以爭取更好的薪資與福利。

越南青年報（Tuoi Tre）報導，越南總工會已致函要求各省市工會分會積極且有效解決勞資糾紛、集體怠工和罷工，確保工會會員的合法權益。此外，要加強宣傳與諮詢，讓員工和企業共度難關，同時關心和改善勞工工作、生活和收入。（編輯：黃自強）1110222