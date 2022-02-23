遭指軍機投放聲納浮標 澳洲：中國軍艦先照雷射光

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（中央社記者丘德真雪梨23日專電）中國指控澳洲軍機「惡意挑釁」迫近中國軍艦並投放聲納浮標，澳洲國防部反駁指出，當時澳洲軍機保持標準距離，而聲納浮標是在中國軍艦先以雷射光束照射澳洲軍機之後才投放，且聲納浮標並不會危害到任何船隻。

澳洲國防軍一架P-8A「海神式」海上巡邏機（P-8A Poseidon）17日飛臨北部機場的跑道上空時，遭一艘中國海軍艦艇以雷射光束照射，機身被照亮，危及機上人員安全。

當時發出雷射光束的中國軍艦和另一艘解放軍海軍艦艇正在向東穿越阿拉弗拉海（Arafura Sea）。這片海域位於澳洲北部海岸和紐幾內亞（New Guinea）南部海岸之間，屬於澳洲專屬經濟區範圍內。

中國國防部21日表示，澳洲軍機當時對中國軍艦投放聲納浮標，是「惡意挑釁行為」。

對此，澳洲國防部22日發布聲明指出，聲納浮標是常見的偵察工具，並不會對船隻造成危害。澳洲國防部解釋，聲納浮標只具有接受訊息的功能，用途是蒐集附近環境、水面上和水底情況的聲學數據。

澳洲國防部強調，2月17日當天，在中國軍艦以雷射光束對準澳軍的P-8A巡邏機之前，澳軍並未向有關中國軍艦投放聲納浮標。澳洲軍機是在雷射光束事件發生之後，才投放聲納浮標，而且投放的位置和中國軍艦有相當距離。

澳洲國防部表示，當日澳軍P-8A巡邏機的行為，完全符合聯合國海洋法公約（UNCLOS）和其他國際法。（編輯：周永捷）1110223