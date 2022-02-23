更多編輯台推薦新聞：
書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌
國際

書摘／羅宋湯是誰家美食？烏克蘭俄羅斯仇怨深 從領土吵到餐桌

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班
兩岸

香港疫情為何失控？ 患者躺戶外病床吹冷風 醫護以一顧百哭著值班

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車
生活

基隆捷運路線圖、轉乘方式看這裡 預計2032年通車

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
COVID-19疫苗
新聞專題
COVID-19疫苗3/300

韓國核可兒童用輝瑞疫苗 估3月公布接種計畫

2022/2/23 14:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國食品醫藥品安全處今天對5到11歲兒童專用輝瑞疫苗核發許可；防疫當局預估將於3月中公布5到11歲兒童接種計畫。

美國輝瑞大藥廠研發的兒童用COVID-19疫苗去年底向韓國當局提出事前評估申請，今年2月4日正式申請進口品項許可，今天獲食藥處許可。

預防接種對應促進團稍早表示，將與相關專家進行評估討論，預估將在3月中公布針對5到11歲兒童的接種計畫。韓國目前僅開放12歲以上民眾接種疫苗，但近期疫情升溫，未接種的兒童確診人數快速增加，是否擴大接種對象範圍受關注。

促進團說明，與輝瑞簽訂的疫苗購買契約中，也包括兒童用疫苗，目前正在協調到貨時程，但未透露具體數量。

當局指出，兒童用輝瑞疫苗目前已在美國、歐盟、英國、瑞士、澳洲、加拿大等62國取得許可或緊急使用許可，用於5到11歲兒童接種，專家評估有助降低兒童確診或惡化至重症的可能性。

這是韓國首次核發兒童用COVID-19疫苗許可，將以3週間隔進行2次接種，這次許可的使用範圍並不包括追加劑，但可在考量他國案例等前提下進行追加接種。

根據輝瑞提出的臨床試驗結果，預防效果達90.7%；接種該疫苗後可能出現注射部位疼痛、疲勞、肌肉痠痛等症狀，多為輕症或中等症狀，但注射部位紅腫狀況較16至25歲者接種疫苗後的類似案例更多。（編輯：高照芬）1110223

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀