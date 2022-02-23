韓國核可兒童用輝瑞疫苗 估3月公布接種計畫

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國食品醫藥品安全處今天對5到11歲兒童專用輝瑞疫苗核發許可；防疫當局預估將於3月中公布5到11歲兒童接種計畫。

美國輝瑞大藥廠研發的兒童用COVID-19疫苗去年底向韓國當局提出事前評估申請，今年2月4日正式申請進口品項許可，今天獲食藥處許可。

預防接種對應促進團稍早表示，將與相關專家進行評估討論，預估將在3月中公布針對5到11歲兒童的接種計畫。韓國目前僅開放12歲以上民眾接種疫苗，但近期疫情升溫，未接種的兒童確診人數快速增加，是否擴大接種對象範圍受關注。

促進團說明，與輝瑞簽訂的疫苗購買契約中，也包括兒童用疫苗，目前正在協調到貨時程，但未透露具體數量。

當局指出，兒童用輝瑞疫苗目前已在美國、歐盟、英國、瑞士、澳洲、加拿大等62國取得許可或緊急使用許可，用於5到11歲兒童接種，專家評估有助降低兒童確診或惡化至重症的可能性。

這是韓國首次核發兒童用COVID-19疫苗許可，將以3週間隔進行2次接種，這次許可的使用範圍並不包括追加劑，但可在考量他國案例等前提下進行追加接種。

根據輝瑞提出的臨床試驗結果，預防效果達90.7%；接種該疫苗後可能出現注射部位疼痛、疲勞、肌肉痠痛等症狀，多為輕症或中等症狀，但注射部位紅腫狀況較16至25歲者接種疫苗後的類似案例更多。（編輯：高照芬）1110223