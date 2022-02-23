烏克蘭危機 可能影響日烏專家調查車諾比核災

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（中央社記者楊明珠東京23日專電）烏克蘭局勢緊張，共同調查烏克蘭核電廠車諾比周邊輻射物的日本福島大學及烏克蘭專家擔憂今後的共同研究將受到影響。車諾比核電廠36年前曾發生核災。

日本放送協會（NHK）報導，烏克蘭核電廠車諾比（Chernobyl）在前蘇聯時代曾發生大量輻射外洩，有專家指出，目前此處也有輻射擴散的危險性，周邊禁止一般人入內。

日本福島大學等研究機關的專家學者在日本東京電力公司福島第一核電廠發生核災後，與烏克蘭的研究機關共同針對車諾比核電廠周邊的輻射物進行觀測，並研究如何設法防止輻射汙染擴大，雙方共享包括在福島縣進行調查的結果等。

但因烏克蘭局勢緊張升高，原訂下個月派研究員到車諾比進行調查的計畫開始受到影響。

車諾比是烏克蘭北部基輔州城市，位處有俄軍駐留的白俄羅斯邊境附近，研究調查將視今後情況而定，專家學者有可能無法進行從動物或土壤採集樣本的調查，觀測機器若遭破壞，就無法持續取得資訊。

共同研究的主要成員之一、福島大學環境放射能研究所所長難波謙二說：「比福島核災早25年發生的車諾比核災的調查也攸關福島輻射的管理，期盼烏克蘭的局勢早日恢復平靜，端視俄羅斯的軍事行動如何，我們的共同研究不得不改變。」

在福島大學，參與共同研究的除了有烏克蘭學者之外，也有俄羅斯的學者，這些人都擔心俄烏局勢動盪將影響研究。

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福島大學客座教授、來自烏克蘭的哲列茲尼亞克（Mark ZHELEZNYAK）說：「一起研究車諾比核災的研究員也有俄羅斯人，我們有多年的交情，希望今後也能與這位友人一起做研究。但目前情況緊迫，我很擔心我在烏克蘭親友的安危，很難專心做研究。」

2011年東京電力公司福島第一核電廠發生核災，福島大學等日本境內的大學與烏克蘭的幾所研究機關於2017年開始針對車諾比核災外洩的輻射物狀況、影響進行共同研究。內容包括在車諾比核電廠約半徑30公里圈內的「禁區」設觀測輻射物的裝置、採集周邊的動物、水等做分析。（編輯：馮昭）1110223