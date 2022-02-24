新加坡確診人數激增 延緩鬆綁防疫措施

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（中央社記者侯姿瑩新加坡24日專電）新加坡連2天新增確診人數破2萬，星國跨部會抗疫工作小組今天表示，有鑒於目前確診人數激增，原訂25日起逐步鬆綁防疫措施的計畫延後實施，將持續現行防疫措施。

星國跨部會抗疫工作小組上週宣布將簡化安全管理措施，包括社交人數、工作場所限制、社交安全距離及活動人數等。

新措施原規劃自2月25日至3月4日期間逐步實施，不過，工作小組今天發布新聞稿表示，有鑒於目前每天新增確診人數激增以及各領域因應新防疫措施所需做的準備工作，經檢視後，決定整合相關管理措施並一次到位實施。

工作小組說：「我們很快會宣布新的實施日期。與此同時，我們將維持現行措施。」

Omicron變異株蔓延全球多國之際，新加坡近期也出現新一波疫情，導致確診人數攀升；繼22日大增2萬6032人確診，再度刷新星國自疫情爆發以來的單日確診人數最高紀錄後，23日又有2萬312人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），連2天單日確診人數破2萬。

雖然近期確診人數攀升，但星國衛生部數據顯示，絕大多數確診者為輕症或無症狀。

新加坡採行「與病毒共存」策略，原訂25日起逐步鬆綁現行防疫措施，包括維持社交聚會人數最多5人，不過每戶家庭可接待的訪客人數從每天最多5人放寬至每次最多5人；外出仍須戴口罩；有戴口罩的情況下，就不需要保持1公尺的社交距離。

其他預定實施的新措施還包括允許在工作場所進行最多5人一組的社交聚會；針對1000人以上的活動，活動人數最多只能是場地容量的一半，對於1000人及以下的活動，沒有場地容量限制。

新加坡目前累計64萬2605人確診，其中963人病故。星國人口約545萬。

在疫苗覆蓋率方面，截至22日，新加坡91%人口已完整接種，66%接種了追加劑。（編輯：高照芬）1110224