越南添近9萬人確診 河內市醫療量能承壓

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（中央社記者陳家倫河內27日專電）越南今天通報新增近9萬人感染COVID-19，首都河內市又有上萬人確診，新增病例數高居全國之冠。官方預計，河內市未來兩週將達疫情高峰，醫療量能承受極大壓力。

越南衛生部今晚通報，越南全國新增8萬6990人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中僅24例為境外移入病例。此外，今天另有94人染疫病亡。越南目前共有超過332萬人確診、逾4萬人因病死亡。

河內市今天再添1萬1517人染疫，新增確診病例數排名全越南第一。一般認為，河內市的實際確診數是帳面數字的2倍以上，因為許多民眾即使自知確診但為了省麻煩而未通報地方醫療單位。

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河內市長朱玉英（Chu Ngoc Anh）表示，河內市疫情將在接下來兩週達到高峰，現在每天動輒通報上萬人確診，將對河內市的醫療量能帶來壓力。他並說，河內市的疫情可能是COVID-19變異病毒Omicron所致，將展開基因定序。

越南人口總數約9800萬，目前約7530萬人施打了兩劑COVID-19疫苗，超過3800萬名的18歲以上民眾已經注射了加強針。儘管新增確診數激增，越南目前仍計劃自3月15日起完全恢復國際旅遊。（編輯：林憬屏）1110227