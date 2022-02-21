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越南調降COVID-19篩檢費 PCR上限約新台幣600元

2022/2/21 20:04
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（中央社記者陳家倫河內21日專電）越南衛生部表示，COVID-19檢測試劑組應受穩定物價政策監管。官方近日再度公告最新的篩檢公定價，換算下來快篩不得超過約新台幣95元、PCR篩檢費上限為613元。

越南官媒越通社（VNA）報導，越南衛生部針對國營公立醫院的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢「封頂價」做出新的調整，這項新規今天正式生效。

根據越南衛生部所通報的COVID-19篩檢費用上限指出，調降後的快篩費用不能超過7萬8000越南盾（約新台幣95元），較先前便宜3成；PCR篩檢費用則從52萬下調為50萬1800越南盾（約新台幣約613元）。

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越南在COVID-19疫情期間爆發許多「趁疫打劫」的貪腐案，越亞科技公司（Viet A Tech）董事長兼總經理潘國越（Phan Quoc Viet）承認公司哄抬檢測試劑組價格並賄賂官員，不法所得達5000億越南盾（約新台幣6.1億元）。

越南政府提倡「與病毒共存」，單日通報新增確診數自農曆年後不斷攀升，昨天更有超過4萬7000人染疫，寫下逾2年來新高紀錄。放眼越南全國，過去7天平均每天單日新增逾3萬7000人確診。（編輯：陳惠珍）1110221

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