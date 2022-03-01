澳洲新州廉署：黃向墨捐政治獻金 前議員涉嫌隱瞞

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（中央社記者丘德真雪梨1日專電）澳洲新南威爾斯州廉政公署昨天公開一份調查報告，指前新州上議院議員王國忠涉嫌串通他人，隱瞞他所屬政黨收取來自富商黃向墨的政治獻金。廉政公署指該事件屬「嚴重貪污行為」。

澳洲廣播公司（ABC）報導，新南威爾斯州（NSW）廉政公署（ICAC）經過4年的調查後，昨天公布針對這個案子的調查結果。

廉政公署表示，在前新南威爾斯州工黨（NSW Labor）上議院（Upper House）議員王國忠（Ernest Wong）的安排下，「華人工黨之友」（Chinese Friends of Labor）於2015年3月12日在雪梨唐人街皇冠海鮮酒樓（Emperor's Garden Restaurant）舉行餐會。當晚，王國忠接收來自黃向墨（又名Changran Huang黃暢然）捐贈的10萬澳元（約新台幣200萬元）。

廉政公署表示，王國忠及皇冠海鮮酒樓的經營者之一余威達（Jonathan Yee）涉嫌串通，隱瞞有關來自黃向墨的政治獻金。其他參與隱瞞的同夥，包括新州工黨華裔職員肯瑞克．謝（Kenrick Cheah）；廉政公署指他涉嫌偽造文書，以及提供不實證詞。

廉政公署提到，當局應該考慮起訴的其他涉案人，包括黃向墨及另外10名充當「捐款人頭」（straw donors）的人士。

據雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）網站2010年11月11日報導，新州議會已修法，每人每年向同一個政黨提供的捐款上限為5000澳元（約新台幣10萬元）。

ABC昨天報導，黃向墨被指於2015年3月12日透過王國忠給予新州工黨的捐款金額，遠遠超過法定上限。

廉政公署指黃向墨安排10名「捐款人頭」以及2家企業，在名義上分開捐款，以便規避新州有關政治捐款上限的規定；對於黃向墨的做法，王國忠知情。

廉政公署還表示，當晚大部分「捐款人頭」都是每人捐出1萬澳元（約新台幣20萬元）──其中5000澳元捐給新州工黨，另外5000澳元捐給附屬於澳洲工黨（ALP）的獨立登記政黨「郊區工黨」（Country Labor）。

ABC提到，黃向墨大約12年前抵達澳洲；在他到澳洲的5年內，就已成為自由黨國家黨聯盟（Coalition）和工黨（Labor）兩大政治陣營的重要金主之一。ABC估計，黃向墨在2012至2015年向不同黨派捐出大約190萬澳元。

ABC表示，廉政公署公開調查報告的時間點適逢近日輿論關注中國可能會干預今年年中澳洲大選。新州工黨領袖閔斯（Chris Minns）發布聲明坦承，有關報告嚴重地困擾該黨。

黃向墨是澳洲爭議性人物；自從2019年2月有關他遭澳洲撤銷其永久居留簽證的消息曝光後，引起當地媒體大幅報導；報導焦點包括澳洲安全情報組織（ASIO）指他是中國干預澳洲政治的代理人。

另外，聲稱曾經是「共諜」並向澳洲政府投誠的王立強於2019年11月向媒體表示，黃向墨於2015年飛抵台灣執行統戰任務，並在台商牽線下與台灣政治人物會面。

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根據雪梨晨驅報2021年10月16日報導，黃向墨獲選為香港「選舉委員會」成員，顯示他與中國共產黨關係密切，並且曾涉及中國干預外國的政治任務。雪梨晨驅報指出，香港「選舉委員會」是中國持續打壓香港爭取民主的「強權組織」；其成員必須通過中國安全部門審查，在政治立場上必須為親北京人士。

雪梨晨驅報表示，在2014年澳洲、中國達成自由貿易協定之前，黃向墨曾捐出10萬澳元，提供澳洲貿易部長羅布（Andrew Robb）用作競選經費。黃向墨聲稱曾就自由貿易協定的議題向羅布提供建議。（編輯：郭中翰）1110301