越南NGO書寫女性移工 揭疫情下人生曲折

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越南社會發展研究院（ISDS）近日將女性移工出國工作的經驗集結成書，共同編輯阮雙寶英（圖）盼外界注意越南女性移工在COVID-19疫情期間所面臨的困境。中央社記者陳家倫河內攝 111年3月3日

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（中央社記者陳家倫河內3日專電）COVID-19疫情肆虐全球2年多，越南NGO訪談發現，女性移工這期間在海外面臨懷孕、失業又無法返國的處境，最後被警方拘留，薪資收入也大不如前，呼籲各國政府與越南官方建立應對機制。

越南移工出國工作賺取大量外匯，但自身權益在國內、外很多時候未受充分保障。越南社會發展研究院（ISDS）近日將女性移工出國工作的經驗集結成書，並關注她們在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間所遭遇的困境。

這本書書名為「越南女性出國工作之旅-現在才說的故事」，共同編輯阮雙寶英（Nguyen Song Bao Anh）向中央社表示，選擇書寫女性移工主要是因為她們同樣對家庭與國家做出貢獻，但在性別上所遭遇的困難卻沒有被凸顯。

根據統計，越南女性移工占了整體出國工作人數超過3成，阮雙寶英說，她們面臨的問題與男性不同，且可能遭遇更多問題，像是可能在海外工作期間懷孕，或者是在海外工作的同時又要扮演在越南為人妻、母的角色。

2月28日新書發表會當天，一名女性移工透過視訊分享自己10多年前去泰國工作的經驗表示，當時常常想孩子想到哭，且第一個老闆對她很有好感，讓她很擔心，有一次老闆甚至直接向她求愛，她工作4個月後就辭職。

這本書從採訪、撰寫到出版共花費4個多月的時間，受訪者主要來自越南中部河靜省的女性移工，並將70多個訪談個案依主題做區分，還開闢專章描述她們在COVID-19期間的種種掙扎與痛苦。

有受訪者表示，因為COVID-19疫情爆發，她只好返回越南，但當時邊界的陸路口岸都關閉，她變成要去警察局「自首」才有飛機搭，因為只有「被捕」，越南大使館才會介入安排包機讓她回越南。

另一名受訪者指出，COVID-19疫情讓她無法繼續出國工作，由於家裡有很多人，她在越南工作的薪水不夠用，先生是磚瓦工人賺得也不多，夫妻倆常常為了支應各種生活開銷而吵架，家庭氣氛變得很差。

越南在COVID-19期間一度禁止公民自行返國，一名在泰國工作的女性移工在簽證、工作證等文件到期後無法回越南，最後被抓去拘留所。她覺得這些經驗很恐怖，一個小房間收容上百名來自世界各國的人，進去前還被徹底搜身。

阮雙寶英表示，移工通常年紀都很輕，也沒念什麼書，缺乏保護自己、爭取權益的意識；此外，移工對越南的親友常常只報喜不報憂，無形中將自己孤立。這本書最可貴之處在於讓這群女性移工「為自己發聲」。

她說，ISDS團隊成員花了很多時間取得受訪者的信任，畢竟有一些出於性別差異而遭遇的經驗令人難以啟齒，像是憂心講述自己被性騷擾的過往會否被以為在說謊或是怕講出來被嘲笑等。

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由於疫情不知還會延續多久，阮雙寶英呼籲，很多移工在這段時間丟掉飯碗，政府當務之急就是確保這些人能夠活下來，至少有東西吃；再者，希望疫情期間在海外懷孕的女性移工在失業後也能夠妥善被收容。

她觀察，外界慣於將移工敘述為「寄生者」，但移工不只賺錢養自己、養家，也為所在國的經濟做出貢獻，特別是大部分移工從事的工作是當地國家的人民都不願做的體力活，在如此困難的期間更應給予幫忙。（編輯：林憬屏）1110303

「越南女性出國工作之旅-現在才說的故事」將70多個訪談個案集結成書，期盼凸顯女性移工出國工作時所遭遇的困難。 （越南社會發展研究院提供） 中央社記者陳家倫河內傳真 111年3月3日