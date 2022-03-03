菲律賓將發展核電 擬採小型反應爐穩定島嶼供電

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（中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電）菲律賓總統杜特蒂日前簽署行政命令，將核能發電納入菲國能源結構中。能源部長庫希也計劃近期赴美簽署備忘錄，為菲國發展小型模組化核能反應爐鋪路。

菲律賓新聞社（PNA）和馬尼拉公報等媒體報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）2月28日簽署這項行政命令，相關資訊於今天公布。

這項行政命令指出，為達到國家經濟成長目標，須確保菲律賓擁有可靠、安全、永續、優質和負擔得起的電力供應，避免供電中斷。因此，核電應成為替代基載電力來源之一，以解決為保護環境而減少燃煤發電的問題。

庫希（Alfonso Cusi）2月25日於一場經濟論壇上說，由於小型模組化核能反應爐體積較小和相對可運輸性、非間歇性供電、低碳足跡、供電成本可預測等特性，將可提高島嶼省分能源供應穩定性。

根據國際原子能總署（IAEA）網站，小型模組化核能反應爐（SMR）單一反應爐裝置容量低於傳統核能反應爐的1/3，但因體積小和模組化，系統和組件可以在工廠組裝，再運送到現場完成安裝。

馬尼拉當局預計2035年前將核電運用在能源結構中，但根據能源部調整的能源規劃，2027年或2028年可能就會在菲國安裝小型模組化核能反應爐。

在前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）指示下，菲律賓於1976年在巴丹省（Bataan）興建巴丹核能發電廠，原本預計1985年投入運作，但馬可仕於1986年被推翻，同年又發生車諾比（Chernobyl）核災，核電廠因安全疑慮封閉至今。

菲國能源部次長厄吉薩（Gerardo Erguiza Jr.）說，雖然菲律賓的國家核能計畫未排除巴丹核電廠，但政策重點在於將核電納入能源結構中，而非修復這座核電廠。

他表示，除了美國外，菲律賓也正與俄羅斯、韓國就小型模組化核能反應爐技術進行談判。

馬可仕獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）正角逐總統大位且民調領先。他的競選顧問之一德拉克魯茲（Jonathan Dela Cruz）2月表示，小馬可仕若當選，將重新審視巴丹核電廠計畫。（編輯：韋樞）1110303